В Одесской области за сутки зафиксировали небывалый рост заболевших ковидом –2296 человек и это антирекорд с начала пандемии в Украине.

Пугающие данные обнародовали на сайте СНБО, пишет Politeka.net.

По состоянию на четверг, 28 октября, официально подтверждены 187190 случаев коронавирусной инфекции.

Обнаружены за прошедшие сутки 2296 заболевших. Сейчас регион на первом месте по новым случаям заражения.

От коронавируса в Одессе и области скончались уже 3934 человек, из 28 жертва за минувшие сутки. Выздоровели 148 101 пациентов, из них 240 за последние 24 часа.

Отметим, что на втором месте находится Днепропетровская область (2 113). Третье место заняла Житомирская область — 1 668 новых подтвержденных. Киев – на 6-м месте по суточной заболеваемости с показателем 1 451 новых заболевших за сутки.

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