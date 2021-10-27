В Одессе назвали причину кислородного кризиса в одной из ковидных больниц.

Напомним, что вечером 26 октября, в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Михновского закончился кислород.

Во время происшествия в больнице находились 45 пациентов, жизнь которых напрямую зависела от наличия кислорода.

Их перевели в больницу на улице на Ядова.

Кадры эвакуации облетели сеть.

На следующий день в Одессе состоялся брифинг, посвященный ЧП в COVID-отделении на Михновского.

В ходе него директор департамента здравоохранения облсовета Наталья Одарий-Захарьева рассказала, что в Украине приостановлена работа двух заводов, которые производили жизненно важный газ. Она попыталась пояснить, что ситуация под контролем, но не сдержала эмоции и ушла.

По словам директора больницы Светланы Есипенко, где произошла трагедия, перебои с поставками продолжались уже шесть недель.

Замгубернатора Борис Волошенков при этом дополнил, что перед тем, как ехать в Одессу, цистерны заезжают в Николаевскую область. Там, по необходимости, оставляют часть груза — и вместо обещанных 20 тонн в Одессу привезли всего шесть.

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