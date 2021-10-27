В Одессе назвали причину кислородного кризиса в одной из ковидных больниц.
Напомним, что вечером 26 октября, в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Михновского закончился кислород.
Во время происшествия в больнице находились 45 пациентов, жизнь которых напрямую зависела от наличия кислорода.
Их перевели в больницу на улице на Ядова.
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Кадры эвакуации облетели сеть.
На следующий день в Одессе состоялся брифинг, посвященный ЧП в COVID-отделении на Михновского.
В ходе него директор департамента здравоохранения облсовета Наталья Одарий-Захарьева рассказала, что в Украине приостановлена работа двух заводов, которые производили жизненно важный газ. Она попыталась пояснить, что ситуация под контролем, но не сдержала эмоции и ушла.
По словам директора больницы Светланы Есипенко, где произошла трагедия, перебои с поставками продолжались уже шесть недель.
Замгубернатора Борис Волошенков при этом дополнил, что перед тем, как ехать в Одессу, цистерны заезжают в Николаевскую область. Там, по необходимости, оставляют часть груза — и вместо обещанных 20 тонн в Одессу привезли всего шесть.
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