В Одессе сняли на камеру внушительную очередь, которая выстроилась перед входом в магазин секонд-хенда.
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Одесса больше недели находится в «красной зоне» карантина.
Пока одни одесситы массово побежали делать прививки от коронавируса и устроили ажиотаж в поликлиниках и пунктах вакцинациии, другие, наплевав на карантин, выстроились в огромную очередь в один из магазинов по продаже секонд-хенда.
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На кадрах видно, как люди толпой стоят пред входом в магазин. Очевидно в этот день был завоз нового товара.
«Красная зона - красной зоной, а секонды по расписанию», - прокомментировали авторы телеграм-канала.
Пользователи сети уже обсуждают увиденное.
"Секонды это святое",
"Я думаю туда они идут не от хорошей жизни, а просто по тому что новые купить не могут!! А зима на носу",
"Можно подумать что вещи людям не надо",
"Может уже и там прививки делают, стоят в очереди на вакцину",
"Похолодало, у народа денег нег, а одежда нужна", - пишут в сети.
Видео можно просмотреть
Напомним, что одесситов начали вакцинировать прямо на железнодорожном вокзале: кадры столпотворения
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