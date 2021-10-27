В Одессе сняли на камеру внушительную очередь, которая выстроилась перед входом в магазин секонд-хенда.

Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

Одесса больше недели находится в «красной зоне» карантина.

Пока одни одесситы массово побежали делать прививки от коронавируса и устроили ажиотаж в поликлиниках и пунктах вакцинациии, другие, наплевав на карантин, выстроились в огромную очередь в один из магазинов по продаже секонд-хенда.

На кадрах видно, как люди толпой стоят пред входом в магазин. Очевидно в этот день был завоз нового товара.

«Красная зона - красной зоной, а секонды по расписанию», - прокомментировали авторы телеграм-канала.

Пользователи сети уже обсуждают увиденное.

"Секонды это святое",

"Я думаю туда они идут не от хорошей жизни, а просто по тому что новые купить не могут!! А зима на носу",

"Можно подумать что вещи людям не надо",

"Может уже и там прививки делают, стоят в очереди на вакцину",

"Похолодало, у народа денег нег, а одежда нужна", - пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что одесситов начали вакцинировать прямо на железнодорожном вокзале: кадры столпотворения

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