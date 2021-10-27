В Одесской области коронавирусная инфекция унесла жизни 21 человека за одни сутки.

По состоянию на утро среды, 27 октября, официально подтверждены 184 894 случаев ковида.

Обнаружены за прошедшие сутки 1477 заболевших. Сейчас регион на третьем месте по новым случаям заражения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, пишет Politeka.net.

От COVID-19 в Одессе и области умерли уже 3906 человек, из них 21 жертва лишь за сутки. Выздоровели 147 861 пациентов, из них 271 за последние 24 часа.

Ранее мы писали, в Центре социально значимых болезней на улице Михновского внезапно закончился кислород, в котором жизненно нуждались пациенты с ковидом. Критическая ситуация сложилась вечером, 26 октября.

Всего без подачи кислорода остались 43 больных. Из них 15 человек находились в реанимации.

Пациентов перевезли в бывший областной туберкулезный диспансер на улицу Сергея Ядова.

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