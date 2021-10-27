Без кислорода остались 43 человека, среди них были тяжелобольные

В Одессе из ковидной больницы экстренно пришлось эвакуировать пациентов из-за ЧП, в сети появились кадры.

Так, в Центре социально значимых болезней на улице Михновского внезапно закончился кислород, в котором жизненно нуждались пациенты с ковидом. Критическая ситуация сложилась вечером, 26 октября, сообщает местное издание « Думская » (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Без кислорода остались 43 человека, среди них были тяжелобольные.

Всех людей перевезли в больницу на улице Ядова.

Эвакуацию проводили несколько бригад скорой помощи. Все они были в защитных костюмах. Чтобы обеспечить работу кислородной станции без перебоев, работники Облэнерго привезли на место мощный электрогенератор.

Медики комментируют ситуацию неохотно, однако кое-что удалось выяснить журналистам.

В частности, стало известно, что в больнице на Михновского долгое время пытались преодолевать трудности с кислородом. Но вечером начался кризис, кислород просто начал заканчиваться.

«Следующая партия должна была прибыть вечером, однако стало известно, что поставка не состоится: якобы авто с ценным грузом направили в другую клинику», - сообщает издание.

Напоследок стоит добавить, что в результате ЧП все пациенты остались живы.

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