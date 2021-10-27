В Одессе из ковидной больницы экстренно пришлось эвакуировать пациентов из-за ЧП, в сети появились кадры.
Так, в Центре социально значимых болезней на улице Михновского внезапно закончился кислород, в котором жизненно нуждались пациенты с ковидом. Критическая ситуация сложилась вечером, 26 октября, сообщает местное издание «
Без кислорода остались 43 человека, среди них были тяжелобольные.
Всех людей перевезли в больницу на улице Ядова.
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Эвакуацию проводили несколько бригад скорой помощи. Все они были в защитных костюмах. Чтобы обеспечить работу кислородной станции без перебоев, работники Облэнерго привезли на место мощный электрогенератор.
Медики комментируют ситуацию неохотно, однако кое-что удалось выяснить журналистам.
В частности, стало известно, что в больнице на Михновского долгое время пытались преодолевать трудности с кислородом. Но вечером начался кризис, кислород просто начал заканчиваться.
«Следующая партия должна была прибыть вечером, однако стало известно, что поставка не состоится: якобы авто с ценным грузом направили в другую клинику», - сообщает издание.
Напоследок стоит добавить, что в результате ЧП все пациенты остались живы.
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