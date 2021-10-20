В Одессе под коронавирусной больницей собрались десятки скорых - в сети появились фото.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса как она есть".
Речь идет о больнице, расположенной на улице Троицкой. Волонтеры говорят о том, что ситуация с коронавирусной болезнью в Одессе критическая.
"Прямо сейчас возле ковидного отделения 5-й городской больницы на Троицкой можно наблюдать вот такую очередь из скорых. Волонтеры сообщают, что ситуация с "короной" в Одессе более чем критическая", – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Одессе уже несколько дней подряд наблюдается огромный наплыв желающих вакцинироваться.
Прививочный бум связан с тем, что с 18 октября Одесса попала в «красную зону» карантина и теперь невакцинированные не смогут посещать кафе, спортзалы и кинотеатры, а также их не пустят в другие области Украины.
Наличие паспорта вакцинации в новых условиях дает эти привилегии.
На выходные многие одесситы отправились на иммунизацию в торговые центры, из-за чего там образовались огромные очереди.
Люди по несколько часов ждали, чтобы получить заветную прививку от ковида.
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