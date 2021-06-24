Масштабные военные учение пройдут в Черном море возле Одесчины
В операции примет участие 30 кораблей, 30 самолетов, 18 команд спецназа и водолазов - в общей сложности около 3 тысяч военных, сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.
Ранее мы писали, что в одесский порт зашли два корабля НАТО
В акваторию украинского порта прибыли судна Нидерландов и Британии.
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В 9:30 утра вошел британский эсминец HMS Defender D36.
Около 12:00 в порт прибыл фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Вооружение голландского судна состоит из артиллерийской установки "Голкипер".
Оба корабля входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth.
К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры
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