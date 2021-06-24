Почему ему никто об этом не сказал?

У отдыхающего на одесском пляже случилась маленькая неприятность, о которой он, вероятно, не догадывался

Так, у мужчины на пятой точке лопнули плавки, сообщил телеграм-канал "ХО".

"На Отраде был замечен мужик в очень пикантных плавках с функцией проветривания булок. Так должно быть, или может скажет ему уже кто-нибудь?", - иронично подписали ролик авторы публикации.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что одесский пляж превратился в свалку

Пляж находится в ужасном состоянии.

«Не знаю, что ещё должно произойти, чтобы власти Одессы обратили внимание на состояние городских пляжей. Смерти парня, который несколько дней назад разбился в «Отраде» из-за отсутствия норм безопасности, видимо, недостаточно.. Сколько ещё людей могут пострадать на неподготовленных к курортному сезону пляжах? А детей?», - пишут в сети.

К слову, 14-летняя одесситка отравилась алкоголем на пляже, видео: час просидела одна на солнце.

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