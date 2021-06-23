В Одессе из суда сбежал подозреваемый
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"Мужчина, 1996 г.р., который подозревается в совершении разбойного нападения и незаконном завладении транспортным средством, сбежал сегодня до рассмотрения ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения. Приметы: на вид 25-30 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, лицо небритое", - говорится в сообщении.
Правоохранители просят помочь найти подозреваемого.
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Видео можно увидеть здесь.
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