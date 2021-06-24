Череда поджогов пронеслась по Одессе

Как сообщают местные телеграм-каналы, в Одессе в течение суток горели 3 авто в разных местах города.

"Подгорела чья-то ласточка на Черняховского 5", - сообщил телеграм-канал "ХО".

"В 03:30 ночи сгорело 2 машины на Балковской, вот такие последствия.. Очевидцы говорят,что поджог" - сообщили в телеграм "Одесса инфо" .

Кстати, несчастье произошло возле аэропорта в Одессе

Dodge на большой скорости влетел в Volkswagen.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, не уступил автомобилю Dodge, который двигался в направлении ул. Овидиопольская дорогу на зеленый сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение автомобилей.

К счастью, обошлось без жертв.

Видео - здесь.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

Также Politeka сообщала, одесситка решила покурить прямо в троллейбусе, видео: "по-хамски вела себя и..."