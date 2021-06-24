Череда поджогов пронеслась по Одессе
Как сообщают местные телеграм-каналы, в Одессе в течение суток горели 3 авто в разных местах города.
"Подгорела чья-то ласточка на Черняховского 5", - сообщил телеграм-канал "ХО".
"В 03:30 ночи сгорело 2 машины на Балковской, вот такие последствия.. Очевидцы говорят,что поджог" - сообщили в телеграм "Одесса инфо" .
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Кстати, несчастье произошло возле аэропорта в Одессе
Dodge на большой скорости влетел в Volkswagen.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, не уступил автомобилю Dodge, который двигался в направлении ул. Овидиопольская дорогу на зеленый сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение автомобилей.
К счастью, обошлось без жертв.
Видео - здесь.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
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