14-летний ребенок отравился алкоголем на одесском пляже
Как сообщает автор видео, размещенного в телеграм-канале "Одесса инфо", компания подростков распивала водку и пиво на пляже. В какой-то момент 14-летней девочке стало плохо. По неизвестной причине друзья ее оставили одну на пляже под солнцем.
К счастью, школьницу увидели неравнодушные прохожие, которые вызвали скорую - ее госпитализировали. Выяснилось, что девочка с отравлением час просидела на солнцепеке.
Видео можно увидеть здесь.
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К счастью, обошлось без жертв.
Видео - здесь.
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