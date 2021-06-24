Спасибо людям, которые позаботились о ребенке

14-летний ребенок отравился алкоголем на одесском пляже

Как сообщает автор видео, размещенного в телеграм-канале "Одесса инфо", компания подростков распивала водку и пиво на пляже. В какой-то момент 14-летней девочке стало плохо. По неизвестной причине друзья ее оставили одну на пляже под солнцем.

К счастью, школьницу увидели неравнодушные прохожие, которые вызвали скорую - ее госпитализировали. Выяснилось, что девочка с отравлением час просидела на солнцепеке.

Видео можно увидеть здесь.

Кстати, несчастье произошло возле аэропорта в Одессе

Dodge на большой скорости влетел в Volkswagen.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, не уступил автомобилю Dodge, который двигался в направлении ул. Овидиопольская дорогу на зеленый сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение автомобилей.

К счастью, обошлось без жертв.

Видео - здесь.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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