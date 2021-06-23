Одесситка во время прогулки не удержала свою собаку - все закончилось печально
Телеграм-канал "ХО" сообщил, что на Маршрутной местная жительница не удержала собаку и та перекусила коту позвоночник.
"Виноваты хозяева, не умеешь воспитывать, и правильно содержать, не заводи! Штраф бы серьезный влупить как минимум!!кто будет в следующий раз , кошка, собака, ребёнок?", - пишут украинцы в комментариях.
Видео - здесь.
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А еще мы писали, что одесситка пришла выяснять отношения с детьми
Женщина пришла защитить свою дочь довольно агрессивным способом.
«83 школа, Яжемамка пришла выяснять отношения с детьми из-за ссоры ее дочери с одной из девочек, одну девочку из той компании она схватила за горло, и та чуть не потеряла сознание», - говорится в сообщении.
Что произошло на самом деле - не известно, так как видео было снято в конце разговора матери и детей. Полицию никто из присутствующих не вызвал.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
Также Politeka сообщала, одесситка решила покурить прямо в троллейбусе, видео: "по-хамски вела себя и..."