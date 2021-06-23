Одесситка во время прогулки не удержала свою собаку - все закончилось печально

Телеграм-канал "ХО" сообщил, что на Маршрутной местная жительница не удержала собаку и та перекусила коту позвоночник.

"Виноваты хозяева, не умеешь воспитывать, и правильно содержать, не заводи! Штраф бы серьезный влупить как минимум!!кто будет в следующий раз , кошка, собака, ребёнок?", - пишут украинцы в комментариях.

Видео - здесь.

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Женщина пришла защитить свою дочь довольно агрессивным способом.

«83 школа, Яжемамка пришла выяснять отношения с детьми из-за ссоры ее дочери с одной из девочек, одну девочку из той компании она схватила за горло, и та чуть не потеряла сознание», - говорится в сообщении.

Что произошло на самом деле - не известно, так как видео было снято в конце разговора матери и детей. Полицию никто из присутствующих не вызвал.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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