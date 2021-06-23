Драка возникла возле одесского "Привоза"

Судя по кадрам, которые разместил телеграм-канал "ХОдесса", два свидетеля драки пытались разнять мужчин.

"У этого поца, с поста про драку возле привоза, забрали травмат, золотую цепочку. Теперь разбой получился... А началось все с брошенной бутылки в авто терпилы", - пишут в комментариях одесситы.

Видео можно увидеть здесь.

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Об этом сообщает Vgorode.

Женщина курила и по-хамски реагировала на замечания других пассажиров. Люди вызвали полицию,.

Женщина отказалась выходить и хамила копам - полицейским пришлось силой выводить нарушительницу.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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