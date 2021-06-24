Одесские пригородные электрички во время эпидемии коронавируса показали в сети

Как сообщает телеграм-канал "ХО", электричка Одесса-Вапнярка утром забита до отвала. Судя по кадрам, опубликованным в сети, не все люди могут попасть в транспорт, места нет даже в тамбуре.

"Одесские пригородные электрички ничем не отличаются от индусов, Одесса-Вапнярка.Люди в прямом смысле, цепляются за поезд", - говорится в сообщении.

По словам автора видео, в данной электричке 8 вагонов, но достаточного количества мест для пассажиров критически не хватает.

Видео - здесь.

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«83 школа, Яжемамка пришла выяснять отношения с детьми из-за ссоры ее дочери с одной из девочек, одну девочку из той компании она схватила за горло, и та чуть не потеряла сознание», - говорится в сообщении.

Что произошло на самом деле - не известно, так как видео было снято в конце разговора матери и детей. Полицию никто из присутствующих не вызвал.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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