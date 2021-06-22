Что же это происходит в регионе

Одессит выпал из окна многоэтажного дома

Тело мужчины обнаружили местные жители вблизи жилого дома и позвонили по номеру 102.

По предварительной информации, 28-летний местный житель вышел в окно на восьмом этажа и разбился.

На месте ЧП работали правоохранители.

А недавно мы писали, что в Одесской области дети выпали из окна

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

ЧП случились в разных населенных пунктах Одесского района.

Двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон своих квартир.

Пока мама была на кухне двухлетний сын был в другой комнате один, потом ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа.

Четырехлетняя девочка выпала с балкона девятого этажа - ребенок играл на балконе, когда ее родители делали ремонт в другой комнате. К счастью, при падении она зацепилась за деревья и благодаря этому выжила.

Сейчас дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.