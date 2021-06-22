В Одесской области дети выпали из окна

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

ЧП случились в разных населенных пунктах Одесского района.

Двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон своих квартир.

Пока мама была на кухне двухлетний сын был в другой комнате один, потом ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа.

Четырехлетняя девочка выпала с балкона девятого этажа - ребенок играл на балконе, когда ее родители делали ремонт в другой комнате. К счастью, при падении она зацепилась за деревья и благодаря этому выжила.

Сейчас дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.

А недавно мы писали, что в Одессе луганчанин едва не зарезал подростка

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Между парнями, которые только познакомились, возник конфликт.

После ссоры молодой человек из Луганской области, побежал домой за ножом из-за ударил 17-летнего.

Пострадавший успел позвать на помощь - его госпитализировали.

Подозреваемого задержали той же ночью.

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