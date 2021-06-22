В Одесской области дети выпали из окна
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
ЧП случились в разных населенных пунктах Одесского района.
Двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон своих квартир.
Пока мама была на кухне двухлетний сын был в другой комнате один, потом ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа.
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Четырехлетняя девочка выпала с балкона девятого этажа - ребенок играл на балконе, когда ее родители делали ремонт в другой комнате. К счастью, при падении она зацепилась за деревья и благодаря этому выжила.
Сейчас дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.
А недавно мы писали, что в Одессе луганчанин едва не зарезал подростка
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Между парнями, которые только познакомились, возник конфликт.
После ссоры молодой человек из Луганской области, побежал домой за ножом из-за ударил 17-летнего.
Пострадавший успел позвать на помощь - его госпитализировали.
Подозреваемого задержали той же ночью.
К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".
Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.