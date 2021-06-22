У кого наивысший уровень оплаты труда

Одесситам рассказали, где в области самые высокие зарплаты

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Одесской области.

Наивысший уровень оплаты труда у работников учреждений государственного управления и обороны;

обязательного социального страхования, сферы профессиональной, научной и технической деятельности, складского хозяйства и вспомогательной деятельности, информации и телекоммуникаций, финансовой и страховой деятельности.

Среди промышленных видов деятельности – предприятий производства компьютеров, электронной и оптической продукции, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, производства электрооборудования.

Производства химических веществ и химической продукции, где заработная плата превысила средний показатель по экономике области в 1,3-1,8 раза.

В январе-апреле 2021г. размер средней номинальной зарплаты работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) в Одесской области составил 11434 грн.

Ранее мы писали, что в одесском супермаркете с потолка полился "дождь".

Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша.

По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.

К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

Также Politeka сообщала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.