В Одесской области от ветра пострадала церковь

Так, в селе Салганы Белгород-Днестровского района сильный ветер сорвал крышу и купол из церкви.

"В с.Салганы беда! Сорвало купол и крыша храма!", — говорится в сообщении.

В сети пользователи предлагают помощь и размышляют, как можно спасти храм.

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Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша.

По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.

К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

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