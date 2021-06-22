В Одессе луганчанин едва не зарезал подростка

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Между парнями, которые только познакомились, возник конфликт.

После ссоры молодой человек из Луганской области, побежал домой за ножом из-за ударил 17-летнего.

Пострадавший успел позвать на помощь - его госпитализировали.

Подозреваемого задержали той же ночью.

Как сообщила ранее Дунайская гидрометобсерватория, 20 июня в Измаиле за 48 минут выпало более половины месячной нормы осадков.

В результате непогоды часть города осталась без электричества, в некоторых домах пропала и вода.

Из-за осадков затоплены улицы, но местные жители нашли в этом позитив - люди решили искупаться на затопленных улицах.

"Если море не идёт к нам - то мы идём к нему", - подписал ролик в Инстаграм местный блогер.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.