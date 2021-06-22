В Одесской области зафиксировали летальные случаи от ковида
Об этом сообщает МОЗ.
В Одесской области за прошедшие сутки диагноз подтвердили всего у 17 человек, умерли двое человек.
На наибольшее количество новых подтвержденных случаев – в Киеве – 87 заболевших, и в Запорожской области – 30.
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Ранее мы писали, что в одесском супермаркете с потолка полился "дождь".
Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша.
По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.
К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.
Также Politeka сообщала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.