В Одесской области зафиксировали летальные случаи от ковида

Об этом сообщает МОЗ.

В Одесской области за прошедшие сутки диагноз подтвердили всего у 17 человек, умерли двое человек.

На наибольшее количество новых подтвержденных случаев – в Киеве – 87 заболевших, и в Запорожской области – 30.

Ранее мы писали, что в одесском супермаркете с потолка полился "дождь".

Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша.

По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.

К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

Также Politeka сообщала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.