В Одессе мальчик сильно травмировался на детской площадке

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции.

Мать ребенка обратилась к патрульным. Она рассказала, что сын получил травму головы, когда играл на детской площадке.

Одесситка попросила помочь ей быстр отвезти сына в больницу.

Инспекторы Дмитрий Поян и Наталия Караванова на служебном авто с сиреной доставили мать с ребенком в медучреждение.

Кстати, в Одесской области люди купаются на затопленных улицах

Как сообщила Дунайская гидрометобсерватория, 20 июня в Измаиле за 48 минут выпало более половины месячной нормы осадков.

В результате непогоды часть города осталась без электричества, в некоторых домах пропала и вода.

Из-за осадков затоплены улицы, но местные жители нашли в этом позитив - люди решили искупаться на затопленных улицах.

"Если море не идёт к нам - то мы идём к нему", - подписал ролик в Инстаграм местный блогер.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.