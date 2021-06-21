В Одессе мальчик сильно травмировался на детской площадке
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции.
Мать ребенка обратилась к патрульным. Она рассказала, что сын получил травму головы, когда играл на детской площадке.
Одесситка попросила помочь ей быстр отвезти сына в больницу.
Инспекторы Дмитрий Поян и Наталия Караванова на служебном авто с сиреной доставили мать с ребенком в медучреждение.
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Кстати, в Одесской области люди купаются на затопленных улицах
Как сообщила Дунайская гидрометобсерватория, 20 июня в Измаиле за 48 минут выпало более половины месячной нормы осадков.
В результате непогоды часть города осталась без электричества, в некоторых домах пропала и вода.
Из-за осадков затоплены улицы, но местные жители нашли в этом позитив - люди решили искупаться на затопленных улицах.
"Если море не идёт к нам - то мы идём к нему", - подписал ролик в Инстаграм местный блогер.
К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".
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