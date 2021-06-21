Черное море в Одессе снова "зацвело"

Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae.

Теплая морская вода в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде - благоприятная среда для "цветения" моря.

Цветущее море показали с высоты птичьего полета.

К слову, в Одессе стена рухнула на газовую трубу

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Так, обрушение стены предприятия произошло утром на улице Атамана Чепиги.

На место ЧП прибыли спасатели, газовщики и сотрудники управляющей компании. Они перекрыли подачу газа.

«Сегодня из-за этой ситуации без газа остался дом №19. По словам газовиков, его поставки возобновятся сегодня или во вторник, подпорную стену должно восстановить частное предприятие», - говорится в сообщении.

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