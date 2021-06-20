В Одессе над морем пронеслась стихия
Видео опубликовали в телеграм-каналах в субботу, 19 июня.
Так, два смерча образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.
Морякам одного из суден удалось заснять разбушевавшуюся стихию.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Трагедия на воде, бездыханные тела детей увидел прохожий: "На берегу нашли..."
Людей сносило с ног, а деревья вырывало с корнями: стихия накрыла Донецк вслед за Крымом, кадры
Воды по грудь, а улицами плавают ларьки и мусорные баки: кадры лютой стихии в Крыму
Пьяный пешеход толкнул под грузовик 27-летнего врача: появилось видео с моментом гибели
Видео можно увидеть здесь.
Кроме того мы писали, что в Одессе объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Так, 20 июня в течение суток в Одессе возможен дождь с грозой. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Температура будет до 25 °С.
21 июня без осадков, а вот 22 июня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура днем прогреется до 30 °С.
23-24 июня местами кратковременный дождь, температура ночью составит 15-20 °С, а днем – 25-30 °С.
К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".
Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.