В Одессе над морем пронеслась стихия

Видео опубликовали в телеграм-каналах в субботу, 19 июня.

Так, два смерча образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.

Морякам одного из суден удалось заснять разбушевавшуюся стихию.

Видео можно увидеть здесь.

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Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Так, 20 июня в течение суток в Одессе возможен дождь с грозой. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Температура будет до 25 °С.

21 июня без осадков, а вот 22 июня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура днем прогреется до 30 °С.

23-24 июня местами кратковременный дождь, температура ночью составит 15-20 °С, а днем – 25-30 °С.

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