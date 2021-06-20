В Одесской области дети выпали из окна

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон своих квартир.

Предварительно установлено, что пока мама была на кухне ее сын играл в другой комнате, потом малыш залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна 2-го этажа.

Четырехлетняя девочка выпала с балкона девятого этажа - когда ребенок играл на балконе, ее родители делали ремонт в другой комнате.

К счастью, ребенок выжил так как при падении она зацепилась за деревья.

Известно, что дети сейчас в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Согласно данным дела, отец и мать малолетних детей не выполняли свои родительские обязанности по уходу за малышами: не обеспечили надлежащих условий и не занимались воспитанием детей.

Поведение горе-родителей привело к расстройству психического здоровья у их 2-летнего сына и гибели 8-месячного дочери.

Супругам грозит до 5 лет тюремного заключения.

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