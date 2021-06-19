В Одессе на рынке «7 километр» не пускают продавцов к торговым местам

Об этом они написали в местные Telegram-каналы.

Такие действия объясняются якобы реконструкцией рынка, которую собираются проводить 3-4 месяца.

Но предприниматели утверждают, что их о реконструкции не предупреждали.

Видео - здесь.

А недавно мы сообщали, что в Одессе будут судить супружескую пару за издевательство над собственными детьми

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Согласно данным дела, отец и мать малолетних детей не выполняли свои родительские обязанности по уходу за малышами: не обеспечили надлежащих условий и не занимались воспитанием детей.

Поведение горе-родителей привело к расстройству психического здоровья у их 2-летнего сына и гибели 8-месячного дочери.

Супругам грозит до 5 лет тюремного заключения.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.