В Одессе на рынке «7 километр» не пускают продавцов к торговым местам
Об этом они написали в местные Telegram-каналы.
Такие действия объясняются якобы реконструкцией рынка, которую собираются проводить 3-4 месяца.
Но предприниматели утверждают, что их о реконструкции не предупреждали.
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Видео - здесь.
А недавно мы сообщали, что в Одессе будут судить супружескую пару за издевательство над собственными детьми
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Согласно данным дела, отец и мать малолетних детей не выполняли свои родительские обязанности по уходу за малышами: не обеспечили надлежащих условий и не занимались воспитанием детей.
Поведение горе-родителей привело к расстройству психического здоровья у их 2-летнего сына и гибели 8-месячного дочери.
Супругам грозит до 5 лет тюремного заключения.
К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".
Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.