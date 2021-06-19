В Одессе произошло ДТП с мопедом

Так в самом центре города молодой одессит не справился с управлением мопеда и упал с транспорта.

23-летний мопедист вылетел из седла и травмировался, его срочно госпитализировали в больницу.

Известно, что авария произошла на улице Ришельевской.

Остальные подробности ДТП устанавливаются .

А недвно мы сообщали, что в Одессе будут судить супружескую пару за издевательство над собственными детьми

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Согласно данным дела, отец и мать малолетних детей не выполняли свои родительские обязанности по уходу за малышами: не обеспечили надлежащих условий и не занимались воспитанием детей.

Поведение горе-родителей привело к расстройству психического здоровья у их 2-летнего сына и гибели 8-месячного дочери.

Супругам грозит до 5 лет тюремного заключения.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

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