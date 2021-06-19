В Одессе произошло ДТП с мопедом
Так в самом центре города молодой одессит не справился с управлением мопеда и упал с транспорта.
23-летний мопедист вылетел из седла и травмировался, его срочно госпитализировали в больницу.
Известно, что авария произошла на улице Ришельевской.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Невыносимая жара идет в Украину, "смалить" будет знатно: до 33 и выше
Каменских посветила ножками с экс-женой Позитива и нарвалась на критику: «Сколько можно косить под…»
Пьяный пешеход толкнул под грузовик 27-летнего врача: появилось видео с моментом гибели
Самая богатая певица Украины оплакивает друга, его знал каждый украинец: "Великий Человек..."
Остальные подробности ДТП устанавливаются .
А недвно мы сообщали, что в Одессе будут судить супружескую пару за издевательство над собственными детьми
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Согласно данным дела, отец и мать малолетних детей не выполняли свои родительские обязанности по уходу за малышами: не обеспечили надлежащих условий и не занимались воспитанием детей.
Поведение горе-родителей привело к расстройству психического здоровья у их 2-летнего сына и гибели 8-месячного дочери.
Супругам грозит до 5 лет тюремного заключения.
К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".
Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.