В Одессе объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Так, 20 июня в течение суток в Одессе возможен дождь с грозой. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Температура будет до 25 °С.
21 июня без осадков, а вот 22 июня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура днем прогреется до 30 °С.
23-24 июня местами кратковременный дождь, температура ночью составит 15-20 °С, а днем – 25-30 °С.
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Кстати, в море возле Одессы выявили опасные микроводоросли
Об этом сообщила доктор биологических наук Галина Теренько.
Из-за осадков в воде появились специфические микроводоросли, которые являются носителями нейротоксинов и потенциально опасны.
В последний раз такие водоросли видели в Одессе шесть лет назад.
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