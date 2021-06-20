В Одессе объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Так, 20 июня в течение суток в Одессе возможен дождь с грозой. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Температура будет до 25 °С.

21 июня без осадков, а вот 22 июня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура днем прогреется до 30 °С.

23-24 июня местами кратковременный дождь, температура ночью составит 15-20 °С, а днем – 25-30 °С.

Кстати, в море возле Одессы выявили опасные микроводоросли

Об этом сообщила доктор биологических наук Галина Теренько.

Из-за осадков в воде появились специфические микроводоросли, которые являются носителями нейротоксинов и потенциально опасны.

В последний раз такие водоросли видели в Одессе шесть лет назад.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

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