Возле Черноморска загорелось судно

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Одесса как она есть".

В Черном море загорелось судно Greıfswald.

Судно стоит на рейде и принадлежит украинской судоходной компании.

Выяснилось, что возгорание произошло в машинном отсеке, сгорели четыре двигателя.

Видео можно увидеть здесь.

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В акваторию украинского порта прибыли судна Нидерландов и Британии.

В 9:30 утра 18 июня вошел британский эсминец HMS Defender D36.

Около 12:00 в порт прибыл фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Вооружение голландского судна состоит из артиллерийской установки "Голкипер".

Оба корабля входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth.

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