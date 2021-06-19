Возле Черноморска загорелось судно
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Одесса как она есть".
В Черном море загорелось судно Greıfswald.
Судно стоит на рейде и принадлежит украинской судоходной компании.
Выяснилось, что возгорание произошло в машинном отсеке, сгорели четыре двигателя.
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Видео можно увидеть здесь.
Недавно мы писали, что в одесский порт зашли два корабля НАТО
В акваторию украинского порта прибыли судна Нидерландов и Британии.
В 9:30 утра 18 июня вошел британский эсминец HMS Defender D36.
Около 12:00 в порт прибыл фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Вооружение голландского судна состоит из артиллерийской установки "Голкипер".
Оба корабля входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth.
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