Так, уже прекращена деятельность свалки возле курортного Вилково, а местную громаду оштрафовали на миллион гривен за выброс мусора без документов.

В разы больший штраф может ожидать Белгород-Днестровский. Дело о закрытии уже рассматривается в суде.

Экологи бьют тревогу - в регионе ежегодно сбрасываются миллионы кубометров мусора, при этом на переработку уходит меньше половины процента отходов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В самом центре города в будние дни загрязняющие вещества превышают все допустимые нормы.

"Улица Екатерининская/улица Дерибасовская, загрязняющее вещество оксид углерода — в 1,7 раза выше нормы", — говорится в сообщении.

К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры

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