Сейчас лучше воздержаться от купания в море

В море возле Одессы выявили опасные микроводоросли

Об этом сообщила доктор биологических наук Галина Теренько.

Из-за осадков в воде появились специфические микроводоросли, которые являются носителями нейротоксинов и потенциально опасны.

В последний раз такие водоросли видели в Одессе шесть лет назад.

Ранее мы писали, что заробитчанин с ножом напал на одесситку

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП области, нетрезвый мужчина вошел в подъезд следом за 42-летней одесситкой. Неадекват несколько раз ударил её ножом в шею.

На крики женщины выбежал сосед, пострадавшую увезла скорая.

Нападавший скрылся, но его нашли через несколько дней в Березовском районе, откуда мужчина приезжал на заработки в Одессу.

В нападении он сознался и рассказал, что был пьян и накануне поссорился с женой, и таким образом выместил злость на незнакомке.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

Также Politeka сообщала, заробитчанин с ножом атаковал одесситку в подъезде: все из-за ссоры с женой, детали.