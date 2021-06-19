В море возле Одессы выявили опасные микроводоросли
Об этом сообщила доктор биологических наук Галина Теренько.
Из-за осадков в воде появились специфические микроводоросли, которые являются носителями нейротоксинов и потенциально опасны.
В последний раз такие водоросли видели в Одессе шесть лет назад.
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Как сообщили в пресс-службе ГУ НП области, нетрезвый мужчина вошел в подъезд следом за 42-летней одесситкой. Неадекват несколько раз ударил её ножом в шею.
На крики женщины выбежал сосед, пострадавшую увезла скорая.
Нападавший скрылся, но его нашли через несколько дней в Березовском районе, откуда мужчина приезжал на заработки в Одессу.
В нападении он сознался и рассказал, что был пьян и накануне поссорился с женой, и таким образом выместил злость на незнакомке.
К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".
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