Машины там с трудом проезжают

В центре Одессы дожди смывают асфальт

Местные жители регулярно наблюдают такую "картину", одесситы даже жаловались местным чиновникам, безрезультатно.

Дожди в регионе продолжаются, а лужа становится все глубже, сообщает "Южная волна".

Кроме того мы писали, что в открытую дверь балкона квартиры одессита влетела шаровая молния

70-летний житель Белгорода-Днестровского не на шутку испугался.

Шипящий звук привлек внимание одессита, он увидел, что в комнате у окна завис шар голубоватого цвета.

От него и исходило шипение.

Шар, размером с крупное яблоко, некоторое висел на месте, потом медленно приблизился к хозяину квартиры.

От страха пенсионер зажмурил глаза и приготовился к худшему, но к счастью, когда он открыл глаза, в комнате шара не было.

К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры

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