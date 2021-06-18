В центре Одессы дожди смывают асфальт
Местные жители регулярно наблюдают такую "картину", одесситы даже жаловались местным чиновникам, безрезультатно.
Дожди в регионе продолжаются, а лужа становится все глубже, сообщает "Южная волна".
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Кроме того мы писали, что в открытую дверь балкона квартиры одессита влетела шаровая молния
70-летний житель Белгорода-Днестровского не на шутку испугался.
Шипящий звук привлек внимание одессита, он увидел, что в комнате у окна завис шар голубоватого цвета.
От него и исходило шипение.
Шар, размером с крупное яблоко, некоторое висел на месте, потом медленно приблизился к хозяину квартиры.
От страха пенсионер зажмурил глаза и приготовился к худшему, но к счастью, когда он открыл глаза, в комнате шара не было.
К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры
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