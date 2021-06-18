Воздух в Одессе загрязнен выше нормы

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В самом центре города в будние дни загрязняющие вещества превышают все допустимые нормы.

"Улица Екатерининская/улица Дерибасовская, загрязняющее вещество оксид углерода — в 1,7 раза выше нормы", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела

Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.

Так, в больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.

Самому старшему пострадавшему всего 4 года.

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