Одесситка через детей воровала сбережения их родителей

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Так, женщина на детских площадках подслушивала имена детей, а потом подходила к кому-то из них и представлялась знакомой мамы, которая якобы попросила передать ей деньги или драгоценности.

Ребенок шел с женщиной к себе домой и отдавал ей сбережения.

Женщина успела обмануть девочку из Одессы, трех девочек из Черноморска, мальчика и девочку из Авангарда.

Кроме того, доказано, что она также причастна к кражам имущества из раздевалки одесского спортивного комплекса.

Фигурантка задержана, за содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Департамент образования и науки Одесского городского совета планирует обеспечить возможность дистанционного обучения для учащихся школ города и в новом 2021-2022 году.

"По запросам семей мы продолжим эту практику и на следующий год. Советовались с руководителями школ, решили, что параллели распределим как и были в прошлом году, потому что у педагогов наработан материал именно в этих параллелях", - сообщила директор департамента Елена Буйневич.

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