В Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела

Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.

Так, в больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.

Самому старшему пострадавшему всего 4 года.

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Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой.



Любители шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.

Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.

У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.

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