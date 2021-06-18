В Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела
Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.
Так, в больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.
Самому старшему пострадавшему всего 4 года.
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А еще мы писали, что в Одесской области произошло массовое отравление
Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой.
Любители шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.
Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.
У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.
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