Проливные дожди в Одессе привели к подтоплению улиц

Ливневки в Одессе не выдержали огромного количества осадков - оказались подтоплены улицы Приморская и Химическая.

Кроме того сокращен маршрут троллейбуса № 8.

Стоит отметить, что на 18 июня снова объявлено штормовое предупреждение.

В пятницу синоптики обещают сильный дождь, грозу и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Температура днем прогреется до ​​23-25 ​​°С.

Недавно мы писали, что в Одесской области молния попала в электросчетчик

Из-за дождей и гроз часто выходит из строя электрооборудование.

«Доброго времени суток) в Нерубайске на улице Вознесенской молния попала в электросчетчик, он загорелся и вместе с ним пенопласт, пожар потушили», - говорится в сообщении.

К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.

Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".