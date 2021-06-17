Проливные дожди в Одессе привели к подтоплению улиц
Ливневки в Одессе не выдержали огромного количества осадков - оказались подтоплены улицы Приморская и Химическая.
Кроме того сокращен маршрут троллейбуса № 8.
Стоит отметить, что на 18 июня снова объявлено штормовое предупреждение.
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В пятницу синоптики обещают сильный дождь, грозу и порывистый ветер до 15-20 м/с.
Температура днем прогреется до 23-25 °С.
Недавно мы писали, что в Одесской области молния попала в электросчетчик
Из-за дождей и гроз часто выходит из строя электрооборудование.
«Доброго времени суток) в Нерубайске на улице Вознесенской молния попала в электросчетчик, он загорелся и вместе с ним пенопласт, пожар потушили», - говорится в сообщении.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".