Море на побережье Одессы "зацвело"
Об этом сообщает эколог Галина Теренко на своей странице в Facebook.
"Теперь и наше море «зацвело». «Оливковый» прилив - результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+19). На сей раз, солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсична (), носитель нейротоксинов", - говорит эколог.
Госпродпотребслужба рекомендует временно воздержаться от купания в море до особого распоряжения.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
"Слава Украине!": звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной
Останки 17 людей нашли под домом пенсионера, подробности и кадры с места: "Был мясником"
Жизнь знаменитого актера оборвалась на глазах у его родственников: "Покойся с миром"
"Осталась жена и пятимесячный ребенок": под Киевом в ДТП оборвалась жизнь 24-летнего патрульного
Ранее мы писали, что в открытую дверь балкона квартиры одессита влетела шаровая молния
70-летний житель Белгорода-Днестровского не на шутку испугался.
Шипящий звук привлек внимание одессита, он увидел, что в комнате у окна завис шар голубоватого цвета.
От него и исходило шипение.
Шар, размером с крупное яблоко, некоторое висел на месте, потом медленно приблизился к хозяину квартиры.
От страха пенсионер зажмурил глаза и приготовился к худшему, но к счастью, когда он открыл глаза, в комнате шара не было.
К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры
Также Politeka сообщала, как одессит вышел из дома на работу и исчез: жена и друзья Василия просят помочь.