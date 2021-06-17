Море на побережье Одессы "зацвело"

Об этом сообщает эколог Галина Теренко на своей странице в Facebook.

"Теперь и наше море «зацвело». «Оливковый» прилив - результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+19). На сей раз, солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсична (), носитель нейротоксинов", - говорит эколог.

Госпродпотребслужба рекомендует временно воздержаться от купания в море до особого распоряжения.

Ранее мы писали, что в открытую дверь балкона квартиры одессита влетела шаровая молния

70-летний житель Белгорода-Днестровского не на шутку испугался.

Шипящий звук привлек внимание одессита, он увидел, что в комнате у окна завис шар голубоватого цвета.

От него и исходило шипение.

Шар, размером с крупное яблоко, некоторое висел на месте, потом медленно приблизился к хозяину квартиры.

От страха пенсионер зажмурил глаза и приготовился к худшему, но к счастью, когда он открыл глаза, в комнате шара не было.

К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры

Также Politeka сообщала, как одессит вышел из дома на работу и исчез: жена и друзья Василия просят помочь.