В Одессе мужчина упал с 5 этажа 9-этажного дома
На улице Левитана мужчина рухнул на крышу пристройки.
Пожарных вызвал оператор скорой помощи с просьбой снять человека с крыши пристройки, на которую он приземлился.
Спасатели спустили мужчину и на носилках передали работникам скорой.
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Кроме того мы сообщали, что в Одессе 28-летний местный житель увидел парня, который находился возле его машины
Мужчина решил , что тот пытается что-то украсть и выстрелил ему в грудь из пистолета.
18-летний студент скончался на месте. Владельца машины задержали, у него изъяли пистолет.
По словам полицейских, внешне оружие напоминает травматическое, но, вероятно, было переделано в боевое.
Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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