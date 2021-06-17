В Одессе мужчина упал с 5 этажа 9-этажного дома

На улице Левитана мужчина рухнул на крышу пристройки.

Пожарных вызвал оператор скорой помощи с просьбой снять человека с крыши пристройки, на которую он приземлился.

Спасатели спустили мужчину и на носилках передали работникам скорой.

Кроме того мы сообщали, что в Одессе 28-летний местный житель увидел парня, который находился возле его машины

Мужчина решил , что тот пытается что-то украсть и выстрелил ему в грудь из пистолета.

18-летний студент скончался на месте. Владельца машины задержали, у него изъяли пистолет.

По словам полицейских, внешне оружие напоминает травматическое, но, вероятно, было переделано в боевое.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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