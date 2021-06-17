В Одессе 28-летний местный житель увидел парня, который находился возле его машины

Мужчина решил , что тот пытается что-то украсть и выстрелил ему в грудь из пистолета.

18-летний студент скончался на месте. Владельца машины задержали, у него изъяли пистолет.

По словам полицейских, внешне оружие напоминает травматическое, но, вероятно, было переделано в боевое.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

А недавно мы писали, что в Одесской области двое подростков убили бездомного

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Два года учебно-воспитательного спецучреждения получили два 12-13-летних подростка.

Парни в Измаиле забили насмерть бездомного по кличке “Петя-карбюратор”.

Правоохранители выяснили, что подростки жестоко избили мужчину руками, ногами и деревянными палками и бросили его умирать.

Действия подпадают под часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры

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