В Одессе 28-летний местный житель увидел парня, который находился возле его машины
Мужчина решил , что тот пытается что-то украсть и выстрелил ему в грудь из пистолета.
18-летний студент скончался на месте. Владельца машины задержали, у него изъяли пистолет.
По словам полицейских, внешне оружие напоминает травматическое, но, вероятно, было переделано в боевое.
Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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А недавно мы писали, что в Одесской области двое подростков убили бездомного
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Два года учебно-воспитательного спецучреждения получили два 12-13-летних подростка.
Парни в Измаиле забили насмерть бездомного по кличке “Петя-карбюратор”.
Правоохранители выяснили, что подростки жестоко избили мужчину руками, ногами и деревянными палками и бросили его умирать.
Действия подпадают под часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры
Также Politeka сообщала, как одессит вышел из дома на работу и исчез: жена и друзья Василия просят помочь.