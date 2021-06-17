В Одесской области двое подростков убили бездомного

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Два года учебно-воспитательного спецучреждения получили два 12-13-летних подростка.

Парни в Измаиле забили насмерть бездомного по кличке “Петя-карбюратор”.

Правоохранители выяснили, что подростки жестоко избили мужчину руками, ногами и деревянными палками и бросили его умирать.

Действия подпадают под часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

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Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой.



Любители шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.

Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.

У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.

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