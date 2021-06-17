В санатории Одесской области отравились дети
Так, 1 июня в санаторий приехали 140 детей и 37 взрослых для участия в футбольном турнире.
Со 2 июня по 5 июня к врачам с симптомами острой кишечной инфекции обратились 30 детей и медсестра.
Об этом сообщил и.о. начальника Государственной службы в Одесской области по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Мельник.
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"Шестерых детей и медработницу госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит", – заявил Сергей Мельник.
Выяснилось, что во время эпидемиологического расследования специалисты установили, что причиной отравления стала варено-копченая колбаса.
А еще мы писали, что в Одесской области произошло массовое отравление
Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой.
Любители шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.
Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.
У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.
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