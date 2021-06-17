В открытую дверь балкона квартиры одессита влетела шаровая молния
70-летний житель Белгорода-Днестровского не на шутку испугался, передает topor.od.ua.
Шипящий звук привлек внимание одессита, он увидел, что в комнате у окна завис шар голубоватого цвета.
От него и исходило шипение.
Шар, размером с крупное яблоко, некоторое висел на месте, потом медленно приблизился к хозяину квартиры.
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От страха пенсионер зажмурил глаза и приготовился к худшему, но к счастью, когда он открыл глаза, в комнате шара не было.
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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. Сегодня, 17 июня, ожидается сильный дождь, гроза, град и шквальный ветер.
Воздух прогреется до 25 °С. Днем обещают сильный дождь, грозу и даже град. Ветер северный со скоростью 7-12 м/с, днем во время грозы шквал — 15-17 м/с.
Температура морской воды составит 17-18 °С.
К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры
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