В Одесской области при странных обстоятельствах погибли двое мужчин
Так, в гараже жителя Большой Михайловки полицейские обнаружили тело 36-летнего хозяина с огнестрельными ранениями и его 30-летнего товарища.
По словам соседа, он выбежал из дома на звук выстрелов и увидел, как местный житель целится из ружья в знакомого.
Сосед пытался успокоить разъяренного человека, но тот не послушал.
Свидетель происходящего побежал домой вызывать полицию, в том время как владелец ружья выстрелил себе в грудь.
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Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.
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Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой, сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра МОЗ.
Любители шаурмы заразились сальмонелезом.
Среди заболевших есть двое детей.
Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.
У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.
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