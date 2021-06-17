В Одесской области при странных обстоятельствах погибли двое мужчин

Так, в гараже жителя Большой Михайловки полицейские обнаружили тело 36-летнего хозяина с огнестрельными ранениями и его 30-летнего товарища.

По словам соседа, он выбежал из дома на звук выстрелов и увидел, как местный житель целится из ружья в знакомого.

Сосед пытался успокоить разъяренного человека, но тот не послушал.

Свидетель происходящего побежал домой вызывать полицию, в том время как владелец ружья выстрелил себе в грудь.

Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

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Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой, сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра МОЗ.



Любители шаурмы заразились сальмонелезом.

Среди заболевших есть двое детей.

Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.

У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.

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