Синоптики предупредили о дождях, граде и не только

В Одессе объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Сегодня, 17 июня, ожидается сильный дождь, гроза, град и шквальный ветер.

Воздух прогреется до 25 °С. Днем обещают сильный дождь, грозу и даже град.

Ветер северный со скоростью 7-12 м/с, днем во время грозы шквал — 15-17 м/с.

Температура морской воды составит 17-18 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В Службу спасения поступил звонок, что на проспекте Небесной Сотни в 16-этажном жилом доме на балконе 6-го этажа находится человек.

Прибыв на место вызова спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину с балкона.

К счастью, обошлось без жертв.

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