В Одессе объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Сегодня, 17 июня, ожидается сильный дождь, гроза, град и шквальный ветер.
Воздух прогреется до 25 °С. Днем обещают сильный дождь, грозу и даже град.
Ветер северный со скоростью 7-12 м/с, днем во время грозы шквал — 15-17 м/с.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
Трагедия на Волыни, жизни священнослужителей оборвались мгновенно: кадры с места
ДТП на киевской трассе: грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем
"Мама умоляла остаться дома": тела юных украинцев нашли рядом друг с другом, детали трагедии
Останки 17 людей нашли под домом пенсионера, подробности и кадры с места: "Был мясником"
Температура морской воды составит 17-18 °С.
Ранее мы писали, что в Одессе мужчина пытался покончить с собой
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
В Службу спасения поступил звонок, что на проспекте Небесной Сотни в 16-этажном жилом доме на балконе 6-го этажа находится человек.
Прибыв на место вызова спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину с балкона.
К счастью, обошлось без жертв.
К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры
Также Politeka сообщала, как одессит вышел из дома на работу и исчез: жена и друзья Василия просят помочь.