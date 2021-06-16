Что известно на данный момент

Одессит устроил стрельбу перед мэрией

Мужчину удалось быстро обезвредить, отобрав у него пистолет.

По предварительным данным дебошир был пьян или под воздействием наркотиков. Задержанного передали правоохранителям.

Полицейские выяснили , что ранее "горе-стрелок" был судим за грабеж и вымогательство.

Задержанный рассказал, что поссорился с женой и таким диким образом «слегка выпустить пар».

К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Одессе за неделю вандалы повредили 5 остановок, 3 памятника и спилили молодое дерево

По данному факту одесситы обратились в полицию.

Вандалы оставили надписи на стенах остановочных комплексов, пострадали два памятника. Вандалы оставили надписи на постаменте «Крылья Победы» и памятнике «Печальная память века».

Кроме того они спилили молодое дерево на площади Деревянко и оставили надписи на памятнике атаману Головатому в Старобазарном сквере.

К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.

Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".