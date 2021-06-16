Одессит устроил стрельбу перед мэрией
Мужчину удалось быстро обезвредить, отобрав у него пистолет.
По предварительным данным дебошир был пьян или под воздействием наркотиков. Задержанного передали правоохранителям.
Полицейские выяснили , что ранее "горе-стрелок" был судим за грабеж и вымогательство.
Задержанный рассказал, что поссорился с женой и таким диким образом «слегка выпустить пар».
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
"Бурак, пожалуйста!": последние минуты жизни погибшей в Турции украинки снимали на видео
ДТП на киевской трассе: грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем
Мощные взрывы прогремели на АЗС, есть первые данные о раненых: кадры ЧП в России
"Осталась жена и пятимесячный ребенок": под Киевом в ДТП оборвалась жизнь 24-летнего патрульного
К счастью, никто не пострадал.
Ранее мы писали, что в Одессе за неделю вандалы повредили 5 остановок, 3 памятника и спилили молодое дерево
По данному факту одесситы обратились в полицию.
Вандалы оставили надписи на стенах остановочных комплексов, пострадали два памятника. Вандалы оставили надписи на постаменте «Крылья Победы» и памятнике «Печальная память века».
Кроме того они спилили молодое дерево на площади Деревянко и оставили надписи на памятнике атаману Головатому в Старобазарном сквере.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".