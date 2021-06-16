Эти продукты по карману далеко не всем

В Одессе за год подорожали все продукты животного происхождения

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В мае 2021 года сало в среднем по Украине продавалось по 83,77 грн за кг (на 12,8% дороже, чем в мае 2020 года);

говядина – по 160,3 грн за кг (на 13,1% дороже);

свинина – по 120,63 грн за кг (на 0,5% дороже);

колбаса вареная первого сорта – по 110,16 грн за кг (на 9,7% дороже);

мороженая рыба – по 83,34 грн за кг (на 4,2% дороже) ;

яйца – по 26,24 грн за десяток (на 37,7% дороже);

куриное филе – по 106,92 грн за кг (на 32,4% дороже);

курятина в тушках – по 67,25 грн за кг (на 35,6% дороже).

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% с мая 2020 года по май 2021 года выросло в цене на 5,4% (до 26,44 грн за кг);

сыры мягкие жирные – на 8,3% (до 116,52 грн за кг);

сметана жирностью до 15% – на 9,9% (до 67,88 грн за кг);

сливочное масло – на 8,7% (до 46,61 грн за 200 г).

Кроме того мы писали, что полицейские на мотоциклах будут патрулировать центр Одессы.

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Патрульные будут следить за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами и оформлять ДТП.

Также правоохранители на мотоциклах будут выезжать на вызовы, которые требуют максимальной мобильности.

К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.

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