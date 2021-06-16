В Одессе за год подорожали все продукты животного происхождения
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В мае 2021 года сало в среднем по Украине продавалось по 83,77 грн за кг (на 12,8% дороже, чем в мае 2020 года);
говядина – по 160,3 грн за кг (на 13,1% дороже);
свинина – по 120,63 грн за кг (на 0,5% дороже);
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колбаса вареная первого сорта – по 110,16 грн за кг (на 9,7% дороже);
мороженая рыба – по 83,34 грн за кг (на 4,2% дороже) ;
яйца – по 26,24 грн за десяток (на 37,7% дороже);
куриное филе – по 106,92 грн за кг (на 32,4% дороже);
курятина в тушках – по 67,25 грн за кг (на 35,6% дороже).
Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% с мая 2020 года по май 2021 года выросло в цене на 5,4% (до 26,44 грн за кг);
сыры мягкие жирные – на 8,3% (до 116,52 грн за кг);
сметана жирностью до 15% – на 9,9% (до 67,88 грн за кг);
сливочное масло – на 8,7% (до 46,61 грн за 200 г).
Кроме того мы писали, что полицейские на мотоциклах будут патрулировать центр Одессы.
Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.
Патрульные будут следить за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами и оформлять ДТП.
Также правоохранители на мотоциклах будут выезжать на вызовы, которые требуют максимальной мобильности.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".