В Одессе вспыхнул конфликт из-за черешни
Продавца задержали как опасного преступника, уложив лицом на землю, передает "Одесса как она есть".
Так, жители жалуются на то, что рядом есть стихийный рынок, который никто не трогает.
В сети предполагают, что парень отказался платить взятку.
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Местные жители отбивавали у местного участкового молодого парня.
Также мы писали, что в Одесском областном центре психического здоровья проживают сотни человек
Так, в центре живет около 400 человек, но их должно стать меньше, сообщил руководитель указанного медучреждения Анатолий Волощук.
По его же словам, большинство пациентов это «стабильные люди», которые нуждаются не в психологической, а в хосписной помощи.
Им нужно находиться под опекой близких. Но у некоторых жильцов ни родственников, ни собственного дома уже давно нет, поэтому судьба таких пациентов пока неизвестна.
Важно отметить, что в связи с медицинской реформой государство оплачивает проживание в психиатрических учреждениях людей, которые могут быть опасны для общества после выписки.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
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