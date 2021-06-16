В Одессе вспыхнул конфликт из-за черешни

Продавца задержали как опасного преступника, уложив лицом на землю, передает "Одесса как она есть".

Так, жители жалуются на то, что рядом есть стихийный рынок, который никто не трогает.

В сети предполагают, что парень отказался платить взятку.

Местные жители отбивавали у местного участкового молодого парня.

Также мы писали, что в Одесском областном центре психического здоровья проживают сотни человек

Так, в центре живет около 400 человек, но их должно стать меньше, сообщил руководитель указанного медучреждения Анатолий Волощук.

По его же словам, большинство пациентов это «стабильные люди», которые нуждаются не в психологической, а в хосписной помощи.

Им нужно находиться под опекой близких. Но у некоторых жильцов ни родственников, ни собственного дома уже давно нет, поэтому судьба таких пациентов пока неизвестна.

Важно отметить, что в связи с медицинской реформой государство оплачивает проживание в психиатрических учреждениях людей, которые могут быть опасны для общества после выписки.

К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.

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