В Одесской области спасатели достали из моря 49 снарядов

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка спасатели обследуют морскую акваторию.

Сняряды изымают из затонувшего судна.

За период с 7 июня водолазами-саперами уже изъято 49 артснарядов калибра 75 мм, 5700 единиц подрывников и других взрывоопасных предметов.

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В горсовете сообщили, что после обильных осадков 12−13 июня в акваторию попало много поверхностных вод.

Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания в море, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.

К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.

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