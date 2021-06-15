В Одесской области спасатели достали из моря 49 снарядов
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.
В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка спасатели обследуют морскую акваторию.
Сняряды изымают из затонувшего судна.
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За период с 7 июня водолазами-саперами уже изъято 49 артснарядов калибра 75 мм, 5700 единиц подрывников и других взрывоопасных предметов.
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В горсовете сообщили, что после обильных осадков 12−13 июня в акваторию попало много поверхностных вод.
Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания в море, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
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