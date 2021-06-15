В Одесской области более двух десятков детей пропали

Так, за неделю в полицию поступило 24 заявления о пропаже несовершеннолетних.

23 детей нашли и доставили домой, поиски ещё одного ребенка продолжаются.

За уклонение от выполнения родительских обязанностей привлекли к ответственности 107 человек.

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6 июня в Одесском областном медицинском центре психического здоровья на Воробьева исчез Сергей Фазановский, рассказала мама мужчины Светлана, передает 048.ua.

Женщина привезла сына в психдиспансер, чтобы положить на лечение.

По словам Светланы, ее сын сам хотел лечиться и пришел добровольно.

Когда женщина отлучилась, чтобы поговорить с врачом, Сергей остался на крыльце.

По возвращению обратно она увидела, что Сергея нет. Светлана написала заявление райотдел.

Приметы: мыжчина был одет в берцы, черные брюки и черную рубашку.

Рост мужчины 172 см, худощавый, волосы седые. Впереди нет двух зубов.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, сообщите по телефонам +380662699530 или 102.

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