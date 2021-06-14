56-летняя женщина убила бывшего супруга в Одессе

Медики обратились в полицию и сообщили, что в одной из квартир многоэтажки на ул. Николаевская дорога обнаружен мертвый мужчина.

Потерпевший скончался от проникающего ранения в шею.

По подозрению в убийстве задержали его бывшую супругу.

Она рассказала, что после развода они с супругом не разъехались и продолжали проживать в одной квартире. Они часто ссорились и бывший муж якобы издевался над женщиной.

Во время последнего конфликта она ударила его ножом.

Подозреваемой вменяют ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области. Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.

По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.

От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.

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