56-летняя женщина убила бывшего супруга в Одессе
Медики обратились в полицию и сообщили, что в одной из квартир многоэтажки на ул. Николаевская дорога обнаружен мертвый мужчина.
Потерпевший скончался от проникающего ранения в шею.
По подозрению в убийстве задержали его бывшую супругу.
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Она рассказала, что после развода они с супругом не разъехались и продолжали проживать в одной квартире. Они часто ссорились и бывший муж якобы издевался над женщиной.
Во время последнего конфликта она ударила его ножом.
Подозреваемой вменяют ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области. Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.
По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.
От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.
Напомним, что на остановке иномарка переехала пешехода, кадры трагедии в Одесской области: "Не увидел в темноте"
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