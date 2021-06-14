В Одесской области произошел пожар на свалке
Спасатели тушили ее около трех часов, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
К счастью, никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
"ГСЧС в очередной раз напоминает, что в условиях высокого температурного режима даже неосторожно брошенная спичка может привести к чрезвычайному происшествию, тяжелым материальным и даже человеческим потерям", - говорится в сообщении.
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Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.
Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.
По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.
От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.
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