В Одесской области произошел пожар на свалке

Спасатели тушили ее около трех часов, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

К счастью, никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

"ГСЧС в очередной раз напоминает, что в условиях высокого температурного режима даже неосторожно брошенная спичка может привести к чрезвычайному происшествию, тяжелым материальным и даже человеческим потерям", - говорится в сообщении.

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Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Так, водитель и пассажир автомобиля BMW погибли в результате аварии.

По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и машина съехала с дороги столкнувшись со столбом.

От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки.

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